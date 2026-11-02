Ordenan la retirada de un lote de un blanqueador dental vendido en Temu por contener 76 veces más agua oxigenada de lo permitido
El reglamento europeo sobre productos cosméticos establece un máximo del 0,1% de peróxido de hidrógeno presente o liberado para productos bucales.
FACUA.org
España-02/11/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de la comercialización, retirada del mercado y la recuperación del lote 20250620 del blanqueador dental Smilekit Teeth Whitening pen.
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