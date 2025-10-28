Alertan de la presencia de gluten en un lote de bulgur integral de la marca La Finestra Sul Cielo etiquetado como "sin gluten"
Está afectado el lote 50270 con fecha de caducidad del 3 de diciembre de 2026.
FACUA.org
España-28/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, relativa al etiquetado incorrecto «sin g