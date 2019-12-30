Alertan de la presencia de huevo no declarado en varios patés marca A Perla Illas Cies Gourmet
Los lotes afectados son el 2023N4 de paté de centollo, el 2023N1 de paté de nécora, el 2023N0 de paté de pulpo a feira y el 2023N8 de paté de quisquilla (camarón).
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España-30/12/2019
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Imagen: Aesan.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de huevo no declarado en el etiquetado en varios patés a base de moluscos y crustaceos de la marca A Perla Illas Cies Gourmet.
La Aesan ha comunicado que, en concreto, los lote