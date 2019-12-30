Más noticias

Alertan de la presencia de huevo no declarado en varios patés marca A Perla Illas Cies Gourmet

Los lotes afectados son el 2023N4 de paté de centollo, el 2023N1 de paté de nécora, el 2023N0 de paté de pulpo a feira y el 2023N8 de paté de quisquilla (camarón).

FACUA.org
España-30/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de huevo no declarado en el etiquetado en varios patés a base de moluscos y crustaceos de la marca A Perla Illas Cies Gourmet.

La Aesan ha comunicado que, en concreto, los lote

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos