Alertan de la presencia de la bacteria Bacillus cereus en leche en polvo Nidina 1 de la marca Nestlé
El lote afectado es el 52900346AB, con fecha de consumo preferente de octubre de 2027.
FACUA.org
España-26/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de la bacteria Bacillus