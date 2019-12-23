Alertan de la presencia de leche no declarada en turrón blando de almendra marca Vicens
Se trata del lote 329-X de las unidades de 500 gramos, con fecha de consumo preferente de febrero de 2021.
Europa Press
España-23/12/2019
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Imagen: Aesan.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta de alérgenos por la presencia de leche no declarada en el etiquetado del turrón blando de almendra de la marca Vicens.
En concreto, se trata del lote 329-X de las unidades de