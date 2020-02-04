Alertan de la presencia de leche no declarada en varios productos de la marca No Cheese
Están afectados todos los lotes de Mediterranean Garden Pizza, Houmous Style Sauce Pizza, Houmous Pizza, Italian Garden Pizza y 2 no Cheese and Onion Pasties.
FACUA.org
Internacional-04/02/2020
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Uno de los cinco productos afectados. | Imagen: iceland.co.uk
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de leche no declarada en el etiquetado de varios productos de la marca No Cheese.
En concreto, están afectados todos los lotes de Mediterranean Garden Pizza, Houmous Style Sauc