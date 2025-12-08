Alertan de la presencia de partículas metálicas en bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt´s
Está afectado el lote 68708 con fecha de caducidad del 7 de noviembre de 2026.
FACUA.org
España-08/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la posible presencia