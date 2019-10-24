Alertan de la presencia de pescado no declarado en Colágeno Hidrolizado de Natur Nutrition
Se trata de los lotes 35714/19 y 37365/19, con fecha preferente de consumo de abril y julio de 2021, respectivamente, y ambos en formato de envase de 180 comprimidos.
FACUA.org
España-24/10/2019
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Imagen: naturnutrition.com
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de un ingrediente derivado del pescado no declarado en el etiquetado del producto Colágeno Hidrolizado de la marca Natur Nutrition.
En concreto, los lotes afectados son el 3571