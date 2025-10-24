Nuestras accionesAesan

Alertan de la presencia de Salmonella en un lote de cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

El producto afectado se comercializa en bolsas de 100 gramos, 200 gramos y 1 kilogramo y tiene fecha de consumo preferente del 22 de abril de 2026.

FACUA.org
España-24/10/2025

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo “

