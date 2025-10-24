Alertan de la presencia de Salmonella en un lote de cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba
El producto afectado se comercializa en bolsas de 100 gramos, 200 gramos y 1 kilogramo y tiene fecha de consumo preferente del 22 de abril de 2026.
FACUA.org
España-24/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo “