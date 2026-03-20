Cierre de clínicas privadas: FACUA exige la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil y que se aumenten los controles
La asociación señala que la proliferación de las clausuras de clínicas dentales y de medicina estética están dejando multitud de usuarios afectados y desprotegidos.
FACUA.org
España-20/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que ponga en marcha de una vez una modificación regulatoria de calado suficiente que imponga la obligatoriedad a las clínicas privadas de disponer de un seguro por cierre y responsabilidad civil obligatorios en cuantías proporcionales a las cifras d