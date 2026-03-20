Nuestras acciones

Cierre de clínicas privadas: FACUA exige la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil y que se aumenten los controles

La asociación señala que la proliferación de las clausuras de clínicas dentales y de medicina estética están dejando multitud de usuarios afectados y desprotegidos.

FACUA.org
España-20/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que ponga en marcha de una vez una modificación regulatoria de calado suficiente que imponga la obligatoriedad a las clínicas privadas de disponer de un seguro por cierre y responsabilidad civil obligatorios en cuantías proporcionales a las cifras d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos