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FACUA Andalucía pide a la Fiscalía que investigue el riesgo para la salud de los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir

Un estudio científico concluye que una parte sustancial de los metales vertidos no se diluyen inocuamente, sino que se adhieren a la materia particulada, se depositan en los sedimentos y permanecen durante periodos prolongados.

FACUA.org
Andalucía-23/03/2026

FACUA Andalucía ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Sevilla donde pide que investigue el riesgo para la salud y el medio ambiente que podría suponer los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir. Esta denuncia ha sido respaldada de manera expresa por Marea Blanca de Sevilla

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