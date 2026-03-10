Alertan de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de un lote de azúcar de coco de la marca Auchan
En concreto, está afectado el producto azúcar de coco sin refinar, marca Auchan, envasado en bolsa de plástico de 500 gramos y conservado a temperatura ambiente, con el lote L /1004BE.
FACUA.org
España-10/03/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de sulfitos no incluido