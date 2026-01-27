Más noticias

Alertan de la retirada de un anorak infantil vendido en la tienda francesa La Redoute por contener sustancias cancerígenas

El producto es de la marca Regatta Great Outdoor y contiene ácido perfluorocarboxílico y una cantidad excesiva de compuestos relacionados con el ácido perfluorooctanoico.

FACUA.org
Europa-27/01/2026

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la presencia de sustancias cancerígenas y perjudiciales para la salud en un anorak infantil de la marca Regatta Great Outdoor, vendido en la tienda francesa La Redoute (www.laredoute.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos