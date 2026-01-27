Alertan de la retirada de un anorak infantil vendido en la tienda francesa La Redoute por contener sustancias cancerígenas
El producto es de la marca Regatta Great Outdoor y contiene ácido perfluorocarboxílico y una cantidad excesiva de compuestos relacionados con el ácido perfluorooctanoico.
27/01/2026
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la presencia de sustancias cancerígenas y perjudiciales para la salud en un anorak infantil de la marca Regatta Great Outdoor, vendido en la tienda francesa La Redoute (www.laredoute.