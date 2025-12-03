Alertan de la retirada de varios lotes de un fármaco para tratar la diabetes tipo 2 de los Laboratorios Normon por defectos de calidad
Se trata del medicamento Sitagliptina/metformina Normon 50 mg/1000 mg comprimidos recubiertos con película EFG, que se presenta en envases de 56 unidades.
FACUA.org
España-03/12/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del mercado de varios lotes del medicamento para controlar el azúcar en sangre Sitagliptina/metformina Normon 50 mg/1000 mg comprimidos recubiertos con película