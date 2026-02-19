Alertan de la retirada del mercado de cremas dermatológicas y protectoras no estériles de la marca MediHoney por posible contaminación
La Aemps ha señalado que los procesos de fabricación no eran adecuados y podrían dar lugar a inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas.
FACUA.org
España-19/02/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del mercado de cremas dermatológicas y protectoras no estériles de la marca MediHoney por posible contaminación.
En concreto, los productos afectados s