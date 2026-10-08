Alertan de un error en el embalaje de apósitos para heridas Aquacel Foam Pro: contiene otro producto en su interior
Los envases del lote 5J04171 de los apósitos etiquetados como Aquacel Foam Pro podrían contener por error apósitos Aquacel Foam Adhesive, que tiene una configuración diferente de la capa de silicona en contacto con la herida.
FACUA.org
España-08/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de un error en el embalaje de apósitos de silicona para heridas Aquacel Foam Pro que provoca que el envase no se corresponda con el producto que cont