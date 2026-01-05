Más noticias

Alertan de una campaña de smishing que suplanta a empresas de paquetería para conseguir información personal y bancaria

Las víctimas reciben un mensaje de texto en sus móviles donde se les pide introducir una serie de datos para supuestamente poder completar la entrega de un paquete.

FACUA.org
España-05/01/2026

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una nueva campaña de smishing que suplanta a empresas de paquetería para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.

Las potenciales víctimas reciben en sus teléfonos móviles un SMS a través del

