Alertan de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a la DGT para conseguir información personal y bancaria
Las víctimas reciben un mensaje en el que se les pide que regularicen "su ticket de estacionamiento" mediante el pago a través de una página que simula ser la de Tráfico.
FACUA.org
España-19/09/2025
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña de phishing que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.
Las víctimas reciben un correo electrónico o un mensaje de text