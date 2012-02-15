Alertan de una oleada de correos fraudulentos que simulan ser de la Agencia Tributaria
El Inteco señala que estos envíos instan al usuario a rellenar un formulario con sus datos bancarios para que pueda recibir una devolución de impuestos.
FACUA.org
España-15/02/2012
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El Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad TIC del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco-CERT) ha alertado de una oleada de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser de la Agencia Tributaria y que instan al usuario a rellenar un formulario