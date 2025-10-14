Alertan del riesgo de accidente en algunos Dacia Duster por un problema en el sensor de posición del accionador del freno de estacionamiento
Este sensor está en un ángulo equivocado y provoca que el freno de mano no se active correctamente. Los modelos afectados son e192007/46002622 y e192007/46002626, producidos entre el 13 de marzo de 2024 y el 26 de febrero de 2025.
FACUA.org
España-14/10/2025
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de accidente en ciertos Dacia Duster por un defecto en el sensor de posición del accionador del freno de estacionamiento.
En concreto, el error consiste en que este