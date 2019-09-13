Alertas por listeriosis: FACUA exige controles más exhaustivos y la revisión del autocontrol
El Gobierno andaluz ha ordenado inmovilizar los productos de la marca La Montanera del Sur tras dar positivo en la bacteria su Chicharrón Especial y confirmarse la existencia de un afectado.
FACUA.org
España-13/09/2019
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