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Alertas por listeriosis: FACUA exige controles más exhaustivos y la revisión del autocontrol

El Gobierno andaluz ha ordenado inmovilizar los productos de la marca La Montanera del Sur tras dar positivo en la bacteria su Chicharrón Especial y confirmarse la existencia de un afectado.

FACUA.org
España-13/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama una revisión del modelo de autocontrol y controles oficiales más exhaustivos en las empresas dedicadas a la alimentación tras confirmarse una nueva alerta alimentaria en Andalucía por un producto de la marca La Montanera del

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