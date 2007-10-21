Altadis revela a Sanidad una lista de 289 aditivos que utiliza en sus cigarrillos
El Ministerio ordenó a las tabaqueras en 2004 que le comunicaran cada año los aditivos que utilizan.
FACUA.org
España-21/10/2007
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La multinacional tabaquera hispanofrancesa Altadis ha revelado al Ministerio de Sanidad y Consumo la lista de aditivos y la proporción máxima utilizada en las marcas que vende en la Unión Europea. 289 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, cuyo fin princi