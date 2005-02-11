Amena es el operador de telefonía móvil más denunciado por los consumidores en FACUA
El balance anual de la Federación refleja que Amena acumula más de seis de cada diez consultas y reclamaciones sobre compañías de móviles planteadas por los usuarios.
FACUA.org
España-11/02/2005
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Amena es el operador de telefonía móvil objeto de más denuncias en la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), según pone de manifiesto su balance de las consultas y reclamaciones tramitadas durante 2004 a nivel nacional.
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