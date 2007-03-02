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Amnistía Internacional pide en Italia la retirada del polémico anuncio de Dolce & Gabbana

También recibe las críticas del principal sindicato del país, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

FACUA.org
Europa-02/03/2007
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Amnistía Internacional ha pedido que se retire en Italia la publicidad de los modistos Dolce & Gabbana que muestra a un hombre que sujeta por las muñecas a una mujer postrada en el suelo mientras otros cuatro contemplan la escena, al considerarla «una apología de la v

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