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Andalucía, primera Comunidad que impone la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA

Sevillana Endesa deberá facturar de nuevo a la totalidad de los usuarios para devolver las cantidades cobradas de más en enero y febrero.

FACUA.org
Andalucía-17/02/2009
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Andalucía es la primera Comunidad Autónoma que ha impuesto la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA-Consumidores en Acción el pasado 28 de enero.

FACUA y su Federación en Andalucía muestran su satisfacc

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