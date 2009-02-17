Andalucía, primera Comunidad que impone la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA
Sevillana Endesa deberá facturar de nuevo a la totalidad de los usuarios para devolver las cantidades cobradas de más en enero y febrero.
FACUA.org
Andalucía-17/02/2009
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Andalucía es la primera Comunidad Autónoma que ha impuesto la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA-Consumidores en Acción el pasado 28 de enero.
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