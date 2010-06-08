Andalucía sanciona por engañosa una campaña de Movistar de 2008, pero limita la multa a 6.000 euros
Aseguraba que podía hablarse por 5 céntimos el minuto con "hasta 10 números", "sean del operador que sean". Pero para completar los diez destinos había que esperar treinta meses y cinco tenían que ser móviles Movistar.
FACUA.org
Andalucía-08/06/2010
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Las autoridades de Consumo de la Junta de Andalucía han sancionado a Movistar por incurrir en publicidad engañosa en la campaña de su tarifa de móvil Mi Gente, que fue denunciada por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA en may