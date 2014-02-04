Andalucía se niega a aplicar multas proporcionales al fraude milmillonario de las cláusulas suelo
Consumo anuncia sanciones de "hasta 400.000 euros" pese a que la ley andaluza de protección de los consumidores establece un régimen sancionador que puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción".
FACUA.org
Andalucía-04/02/2014
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FACUA Andalucía denuncia que la Secretaría General de Consumo de la Junta se niega a aplicar a los bancos multas proporcionales al beneficio que han obtenido con las cláusulas suelo, un fraude de miles de millones de euros.
Consumo ha anunciado esta semana que en los próximos meses prevé i