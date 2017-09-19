Nuestras accionesCinco entidades bancarias multadas en Andalucía

Andalucía sigue regalando micromultas a la banca por el macrofraude de la cláusula suelo: ahora, Cajasur

La Junta sanciona a la entidad con sólo 1,12 millones. Es una de las 20 denunciadas por FACUA hace ya cuatro años.

FACUA.org
Andalucía-19/09/2017
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FACUA Andalucía critica que la Junta de Andalucía haya vuelto a imponer una multa por una cuantía ridícula a un banco por incluir cláusulas abusivas en sus hipotecas. En este sentido, la sanción de 1,12 millones de euros acordada es

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