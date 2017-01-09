Año y medio de cárcel para un directivo de Volkswagen en Corea del Sur por el fraude de las emisiones
El ejecutivo de la marca alemana fue procesado por fabricar documentos de certificados emisiones y niveles de ruido de vehículos importados.
FACUA.org / Agencias
Asia y Oceanía-09/01/2017
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Un tribunal de Corea del Sur ha condenado a un directivo de Volkswagen en dicho país a un año y medio de cárcel por el fraude de las emisiones falsas. En concreto, por fabricar documentos de certificados emisiones y niveles de ruido de vehículos importados.
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