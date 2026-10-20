Una mala gestión de eDreams le hizo perderse el funeral de su madre: FACUA logra que le abonen los 3.257 euros de los vuelos
El error del agente le hizo tener que pasar una noche en Ámsterdam, por lo que llegó un día tarde a su destino.
FACUA.org
España-20/10/2026
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Tras la actuación de FACUA Catalunya, eDreams ha reembolsado los 3.257 euros que pagó un usuario por unos vuelos a Argentina después de que un error causado por la empresa le hiciera perderse el funeral de su madre.
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