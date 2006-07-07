Ante el primer caso de gripe aviar, FACUA insiste en que se prohíba la cría de aves al aire libre en toda España
El Ministerio de Sanidad y Consumo sigue sin dar participación ni información puntual a FACUA sobre los protocolos de comunicación a los consumidores y control de mercado.
FACUA.org
España-07/07/2006
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Ante la detección del primer caso de gripe aviar en España, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) insiste en que se prohíba la cría de aves al aire libre en todo el territorio nacional, como medida de precaución para evitar el contacto co