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Gripe aviar
Salud y alimentación
España y Francia refuerzan su cooperación ante una posible pandemia de gripe aviar
Salud y alimentación
Bruselas confirma un brote de gripe aviar en Alemania
Salud y alimentación
El Ministerio de Agricultura francés confirma dos casos de gripe aviar en el noreste del país
Salud y alimentación
Las autoridades sanitarias británicas advierten de que cada vez más personas muestran síntomas de gripe aviar
Salud y alimentación
Vietnam confirma el primer caso de gripe aviar en un humano diagnosticado en más de un año
Salud y alimentación
La gripe aviar vuelve a azotar granjas de Vietnam un mes después del último brote
Salud y alimentación
España plantea un sistema de alerta sanitaria para enfermedades animales común para toda la UE
Salud y alimentación
Ante el primer caso de gripe aviar, FACUA insiste en que se prohíba la cría de aves al aire libre en toda España
Salud y alimentación
FACUA demanda la prohibición de la cría de aves al aire libre en todo el territorio nacional como medida de precaución ante la gripe aviar
Salud y alimentación
Ante la posible llegada de la gripe aviar, FACUA advierte que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deben asumir la necesidad de reforzar sus cuerpos inspectores
Salud y alimentación
FACUA critica la campaña de información del Gobierno sobre la gripe aviar
Salud y alimentación
Los mensajes contradictorios sobre el consumo de alimentos aumentan la confusión de los consumidores en relación a la gripe aviar
Salud y alimentación
FACUA valora positivamente la prohibición de la cría de aves al aire libre y espera la movilización de los inspectores para garantizar su cumplimiento
Salud y alimentación
FACUA advierte que la prevención de la gripe aviar requiere precauciones al comer, cocinar y manipular tanto aves como huevos
Salud y alimentación
FACUA considera inmoral que Roche estudie vender sublicencias de Tamiflu en lugar de liberar la patente
Salud y alimentación
FACUA demanda a Roche y GSK que liberen las patentes de Tamiflu y Relenza para garantizar su producción masiva y a bajo precio ante una posible pandemia de gripe aviar
Salud y alimentación
FACUA demanda a Sanidad controles médicos a quienes vuelvan de países afectados por la gripe del pollo y pregunta por qué no se han cerrado las fronteras a EE.UU.
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