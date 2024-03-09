Gripe aviar

Salud y alimentación
Ante la posible llegada de la gripe aviar, FACUA advierte que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deben asumir la necesidad de reforzar sus cuerpos inspectores
Salud y alimentación
FACUA critica la campaña de información del Gobierno sobre la gripe aviar
Salud y alimentación
Los mensajes contradictorios sobre el consumo de alimentos aumentan la confusión de los consumidores en relación a la gripe aviar
Salud y alimentación
FACUA valora positivamente la prohibición de la cría de aves al aire libre y espera la movilización de los inspectores para garantizar su cumplimiento
Salud y alimentación
FACUA advierte que la prevención de la gripe aviar requiere precauciones al comer, cocinar y manipular tanto aves como huevos
Salud y alimentación
FACUA considera inmoral que Roche estudie vender sublicencias de Tamiflu en lugar de liberar la patente
Salud y alimentación
FACUA demanda a Roche y GSK que liberen las patentes de Tamiflu y Relenza para garantizar su producción masiva y a bajo precio ante una posible pandemia de gripe aviar
Salud y alimentación
FACUA demanda a Sanidad controles médicos a quienes vuelvan de países afectados por la gripe del pollo y pregunta por qué no se han cerrado las fronteras a EE.UU.

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