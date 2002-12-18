Ante la comparecencia del consejero de Gobernación, FACUA remite a todos los grupos parlamentarios el documento 'Promesas incumplidas'
La Federación ha solicitado reuniones a todos los grupos de la Cámara para exponerles su rechazo al proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Esta semana la mantendrá con los grupos PP e IU.
FACUA.org
Andalucía-18/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha remitido a todos los grupos parlamentarios el documento Promesas incumplidas, en el que argumenta los motivos de la ruptura del contrato programa suscrito con el PSOE de Andalucía para las Elecci