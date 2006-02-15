Ante la posible llegada de la gripe aviar, FACUA advierte que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deben asumir la necesidad de reforzar sus cuerpos inspectores
La Federación lamenta que el Ministerio de Sanidad y Consumo no le está dando participación ni información puntual sobre los protocolos de información a los consumidores y control de mercado.
FACUA.org
Espa�ña-15/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) lamenta una vez más que el Ministerio de Sanidad y Consumo no esté contando con ella no ya para darle participación, sino ni tan siquiera para remitirle información puntual sobre los protocolos de informaci&