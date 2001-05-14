Ante las advertencias de FACUA, Airtel Móvil no facturará el servicio de envío de mensajes sin la autorización de sus clientes
El operador había anunciado a sus clientes que procedería unilateralmente a darles de alta en un servicio de envío de noticias, al precio de 232 pesetas mensuales.
FACUA.org
España-14/05/2001
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Airtel Móvil no facturará a sus clientes las 232 pesetas mensuales (IVA incluido) que pretendía por activarles, sin su consentimiento, un nuevo servicio de envío de mensajes. Tras ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Anda