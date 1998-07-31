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Ante las advertencias de FACUA, Cruzcampo cambiará el etiquetado y publicidad de su Shandy

Se presenta como "limonada con cerveza" pero su composición no incluye zumo de limón, repitiéndose una irregularidad que la empresa tuvo que rectificar hace trece años.

FACUA.org
España-31/07/1998
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Cruzcampo dejará de promocionar su Shandy como «limonada con cerveza», tras ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) de que está incurriendo en publicidad engañosa, ya que este producto no incluye el

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