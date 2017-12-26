Apple admite que ralentiza deliberadamente algunos de sus teléfonos conforme se hacen viejos
La compañía norteamericana frena la velocidad del procesador de los dispositivos cuando la batería va quedándose antigua sin avisarlo previamente a sus clientes.
FACUA.org
Internacional-26/12/2017
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La multinacional estadounidense Apple ha reconocido que disminuye intencionadamente la velocidad del procesador de sus iPhones antiguos a medida que van quedándose viejos sin notificárselo de manera previa a los usuarios.
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