Apple anuncia que el uso de un adaptador de corriente de su iPhone presenta riesgos para la seguridad
La compañía norteamericana ofrecerá a sus propietarios la sustitución gratuita del modelo defectuoso para evitar posibles accidentes por peligro de sobrecalentamiento.
FACUA.org
Europa-16/06/2014
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El A1300 es el modelo de cargador USB cuyo uso Apple advierte que presenta riesgo para la seguridad de sus usuarios. | Imagen: Apple
Apple ha advertido a los usuarios de iPhone que los adaptadores de corriente USB de 5W para Europa pueden «presentar riesgos para la seguridad» y ya ha anunciado un programa de sustitución para que tengan la opción de reemplazarlos y evitar accidentes inesperados.
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