Más noticiasMillones de unidades fueron vendidas en Europa entre 2009 y 2012

Apple anuncia que el uso de un adaptador de corriente de su iPhone presenta riesgos para la seguridad

La compañía norteamericana ofrecerá a sus propietarios la sustitución gratuita del modelo defectuoso para evitar posibles accidentes por peligro de sobrecalentamiento.

FACUA.org
Europa-16/06/2014
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Apple ha advertido a los usuarios de iPhone que los adaptadores de corriente USB de 5W para Europa pueden «presentar riesgos para la seguridad» y ya ha anunciado un programa de sustitución para que tengan la opción de reemplazarlos y evitar accidentes inesperados.

Al

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