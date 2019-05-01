Apple elimina de su App Store aplicaciones de control parental por "poner en riesgo" a los menores
La compañía explicó en su web que usaban tecnología "altamente invasiva" que da a terceros un control y acceso sobre la información sensible de un dispositivo, poniendo "en riesgo" la seguridad de los usuarios.
Europa Press
Internacional-01/05/2019
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Apple ha eliminado varias aplicaciones de control parental de su tienda App Store debido al uso de tecnología invasiva por parte de terceros que «pone en riesgo» la seguridad y la privacidad de los usuarios y de los menores de edad y los expone a ataques de hackers, seg&u