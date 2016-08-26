Apple lanza una actualización de emergencia para su sistema iOS ante un fallo de seguridad grave
Una compañía israelí ha creado ya un kit de ataque con esta brecha para acceder a toda la información almacenada en el teléfono.
FACUA.org
España-26/08/2016
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Los fallos de seguridad del sistema iOS están muy cotizados en el mercado negro. | Imagen: Apple.
Apple ha lanzado una nueva actualización de su sistema operativo iOS que, a diferencia de las anteriores, no contiene nuevas funciones ni optimiza el funcionamiento del dispositivo, sino que en realidad es un parche de seguridad de emergencia para un fallo desconocido por la multinacional,