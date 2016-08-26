Más noticiasSe recomienda instalarlo en el dispositivo lo antes posible

Apple lanza una actualización de emergencia para su sistema iOS ante un fallo de seguridad grave

Una compañía israelí ha creado ya un kit de ataque con esta brecha para acceder a toda la información almacenada en el teléfono.

FACUA.org
España-26/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Apple ha lanzado una nueva actualización de su sistema operativo iOS que, a diferencia de las anteriores, no contiene nuevas funciones ni optimiza el funcionamiento del dispositivo, sino que en realidad es un parche de seguridad de emergencia para un fallo desconocido por la multinacional,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos