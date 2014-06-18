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Apple llega a un acuerdo y evita el juicio en EE UU por pactar precios con las grandes editoriales

La firma se compromete con los fiscales de alrededor de 30 Estados y los representantes de los consumidores en EE UU a indemnizar a los usuarios a los que cobró de más.

FACUA.org
Internacional-18/06/2014
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La firma tecnológica estadounidense Apple llegó a un acuerdo este martes con la fiscalía de alrededor de treinta Estados y los demandantes, representantes de los consumidores, para evitar ir a juicio en EE UU por pactar precios con los cinco principales grupos editoriales de

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