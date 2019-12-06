Apple reconoce un problema en MacBook Pro de 13 pulgadas que hace que se apague de forma repentina
La compañía aconseja descargar la batería hasta que esté en menos del 90%, cerrar las aplicaciones abiertas, poner el portatil en modo reposo y posteriormente cargar durante la menos ocho horas.
Europa Press
Internacional-06/12/2019
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Imagen: Apple.
Apple ha reconocido un problema en los MacBook Pro de 13 pulgadas por el que los equipos afectados se apagaban de forma repentina, y ha compartido con los usuarios los pasos que deben seguir para solucionarlo.
Algunos MacBook Pro, en concreto, el modelo de 13 pulgadas y dos puertos Thunder