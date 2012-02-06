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Apple reembolsará a los usuarios franceses el canon del iPad

Durante 2011, la corporación se negó a pagar el canon digital en Francia por considerar que los tablets no deberían incluirse dentro del canon.

FACUA.org
Europa-06/02/2012
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La compañía Apple comenzará a reembolsar el Canon por copia privada del iPad a los usuarios franceses. Aquellas personas que adquirieron el tablet de Apple entre 1 al 10 de enero de 2012, ambos inclusive, en el país galo, se les será reembolsada la cant

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