Apple vuelve a ser demandada por inflar el precio del reproductor iPod tras bloquear a sus competidores
La compañía norteamericana es nuevamente acusada de haber aprovechado la restricción del acceso de sus usuarios a catálogos de archivos musicales diferentes a iTunes para de ese modo poder encarecer el producto de su marca.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-05/12/2014
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Apple ha vuelto a los tribunales por una demanda colectiva que acusa a la compañía de haber inflado los precios de los iPods después de restringir el acceso a otros catálogos de música distintos de iTunes, fundamentalmente los que son propiedad de RealNetworks.<