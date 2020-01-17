Aqualia anula una factura de 870 euros por una fuga en una tubería que no era culpa de la usuaria
FACUA Castilla-La Mancha reclamó a la empresa y al Ayuntamiento que el cargo era improcedente ya que la avería no era en ningún caso imputable a la afectada.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-17/01/2020
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Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, Aqualia ha anulado una factura de 870 euros por un consumo de agua excesivo que realmente se debía a una fuga por avería en una tubería.
En noviembre de 2016, Laura V.G., residente en Burguillos d