Así es la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía
La reciente normativa promueve actuaciones públicas en el ámbito sanitario, empleo, formación y contratación pública que logren el acceso universal y no discriminatorio de estos consumidores.
FACUA.org
Sevilla-20/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Si estás dentro del colectivo de personas con algún tipo de discapacidad, existe una regulación específica que atiende tus derechos. FACUA Sevilla te informa sobre la reciente Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía: