ASPEC fomenta la unidad de las organizaciones de consumidores de Perú
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Perú-19/08/2026
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Asamblea constituyente de la CONECON celebrado el día 13 de febrero que contó con la asistencia de la Directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor - INDECOPIC
La Confederación Nacional de Asociaciones de Consumidores (CONACON), surge como el resultado lógico del proceso de maduración del movimiento organizado de los consumidores.
Bajo la premisa de que “la unión hace