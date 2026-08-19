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ASPEC fomenta la unidad de las organizaciones de consumidores de Perú

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Perú-19/08/2026
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La Confederación Nacional de Asociaciones de Consumidores (CONACON), surge como el resultado lógico del proceso de maduración del movimiento organizado de los consumidores.


Bajo la premisa de que “la unión hace

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