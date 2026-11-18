FACUA Andalucía preside el nuevo Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía
Jordi Castilla ha sido reelegido presidente del Cpcua con el respaldo de todas las vocalías excepto las designadas por UCA-UCE y OCU.
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Andalucía-18/11/2026
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FACUA Andalucía continuará al frente de la Presidencia del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua) durante los próximos cuatro años tras la reelección de su representante, Jordi Castilla, en la sesión constitutiva del órgan