La Fundación FACUA y la UPO organizan un seminario sobre la ley de garantías
Abiertas las inscripciones para participar en esta formación titulada "Garantía legal y mecanismos de resolución de conflictos. Opciones disponibles para los consumidores".
FACUA.org
Internacional-05/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible organizan, junto al área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), un seminario internacional sobre derechos