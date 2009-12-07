Audi, BP, EasyJet y Microsoft reciben los Premios a las Malas Empresas de Consumers International
Este año denuncian las dudosas afirmaciones ecológicas utilizadas en la publicidad.
FACUA.org
Internacional-07/12/2009
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El derecho de los consumidores a una información veraz y confiable sobre el impacto ambiental de productos y servicios ha dominado las nominaciones a los Premios a las Malas Empresas 2009.
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