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Audi, BP, EasyJet y Microsoft reciben los Premios a las Malas Empresas de Consumers International

Este año denuncian las dudosas afirmaciones ecológicas utilizadas en la publicidad.

FACUA.org
Internacional-07/12/2009
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El derecho de los consumidores a una información veraz y confiable sobre el impacto ambiental de productos y servicios ha dominado las nominaciones a los Premios a las Malas Empresas 2009.

Organizados por Consumers International (CI), organización mundial de la que forma par

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